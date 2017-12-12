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    Василий Уткин о «Локомотиве»: «Я бы сравнил это с чемпионством «Лестера». Время Семина уже прошло, но сейчас его хватает»

    Теги Локомотив Юрий Семин Василий Уткин Джефферсон Фарфан премьер-лига Россия Лестер Алексей Миранчук Антон Миранчук Михаил Лысов

    Комментатор Василий Уткин  поделился мнением о выступлении московского «Локомотива» в первой части сезона.

    «Лидерство «Локомотива» – неожиданность. Время Семина уже прошло, но вот сейчас его хватает. Я бы сравнил это с чемпионством «Лестера».

    «Локомотив» играет более цельно, он как-то сложился. В сильных командах уже не столько игроков европейского уровня, есть команды с долгами. Хочется верить в лучшее. 

    Семин ставит примитивную игру. Но у него есть хорошие качества: он никогда не сдается. У Семина развиты животные инстинкты, в частности, во взаимотношениях с командой. Заиграл Лысов, метаморфоза с Фарфаном. Достижение Семина, что Алексей Миранчук не ушел.

    Антон Миранчук – опыт, который можно изучить. Он был востребованным игроком в Эстонии. Они оба достаточно молодые, у нас вообще молодым мало доверяют», – сказал Уткин в эфире программы «100% футбола».

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