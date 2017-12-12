Василий Уткин о «Локомотиве»: «Я бы сравнил это с чемпионством «Лестера». Время Семина уже прошло, но сейчас его хватает»

Комментатор Василий Уткин поделился мнением о выступлении московского в первой части сезона.

«Лидерство «Локомотива» – неожиданность. Время Семина уже прошло, но вот сейчас его хватает. Я бы сравнил это с чемпионством .

«Локомотив» играет более цельно, он как-то сложился. В сильных командах уже не столько игроков европейского уровня, есть команды с долгами. Хочется верить в лучшее.

Семин ставит примитивную игру. Но у него есть хорошие качества: он никогда не сдается. У Семина развиты животные инстинкты, в частности, во взаимотношениях с командой. Заиграл Лысов, метаморфоза с Фарфаном. Достижение Семина, что не ушел.

Антон Миранчук – опыт, который можно изучить. Он был востребованным игроком в Эстонии. Они оба достаточно молодые, у нас вообще молодым мало доверяют», – сказал Уткин в эфире программы «100% футбола».

Чемпионат России – кайф