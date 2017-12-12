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    Денис Глушаков: «Медалей пока не так много, но и мне всего 30. Сервант пополняется, ждите!»

    Теги Спартак премьер-лига Россия фото Денис Глушаков

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков показал подаренную ему именную медальницу.

    «Обновил себе полочку подарком в виде медальницы от ребят из Sportsmedalsholder. Уже прикрепил полку, а вот медали еще не повесил.

    Их пока не так много, но и мне всего 30! Сервант пополняется, ждите!» – написал Глушаков в социальной сети Instagram.

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