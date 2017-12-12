Денис Глушаков: «Медалей пока не так много, но и мне всего 30. Сервант пополняется, ждите!»
Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков показал подаренную ему именную медальницу.
«Обновил себе полочку подарком в виде медальницы от ребят из Sportsmedalsholder. Уже прикрепил полку, а вот медали еще не повесил.
Их пока не так много, но и мне всего 30! Сервант пополняется, ждите!» – написал Глушаков в социальной сети Instagram.
Обновил себе полочку подарком в виде медальницы от ребят из @sports_medalsholder Уже прикрепил полку, а вот медали еще не повесил. Их пока не так много, но и мне всего 30!)) СЕРВАНТ ПОПОЛНЯЕТСЯ, ЖДИТЕ!🤪#спасибо #ВсеВпереди #Спартак #Глушаков#россия #подарок #медальница #подароккновомугоду #футбол #spartak #moscow#открытие #спартакмосква #рф
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.