Денис Глушаков: «Медалей пока не так много, но и мне всего 30. Сервант пополняется, ждите!»

Полузащитник Денис Глушаков показал подаренную ему именную медальницу.

«Обновил себе полочку подарком в виде медальницы от ребят из Sportsmedalsholder. Уже прикрепил полку, а вот медали еще не повесил.

Их пока не так много, но и мне всего 30! Сервант пополняется, ждите!» – написал Глушаков в социальной сети Instagram.