УЕФА обвинил фанатов «Зенита» в вандализме по итогам матча с «Сосьедадом»
Дисциплинарный комитет УЕФА открыл дело против «Зенита» по итогам выездного матча группового этапа Лиги Европы с «Реал Сосьедадом» (3:1).
Болельщики питерского клуба обвиняются в вандализме, использовании пиротехники и бросании на поле посторонних предметов.
Дело будет рассмотрено 22 февраля 2018 года.
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