УЕФА обвинил фанатов «Зенита» в вандализме по итогам матча с «Сосьедадом»

Дисциплинарный комитет УЕФА открыл дело против по итогам выездного матча группового этапа Лиги Европы с (3:1).

Болельщики питерского клуба обвиняются в вандализме, использовании пиротехники и бросании на поле посторонних предметов.

Дело будет рассмотрено 22 февраля 2018 года.

Ранее УЕФА наказал «Зенит» частичным закрытием трибун по итогам матча Лиги Европы с «Вардаром».

Полиция в Сан-Себастьяне задержала 5 болельщиков «Зенита», трое из них ранены