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    УЕФА обвинил фанатов «Зенита» в вандализме по итогам матча с «Сосьедадом»

    Теги Зенит Реал Сосьедад Лига Европы УЕФА происшествия болельщики

    Дисциплинарный комитет УЕФА открыл дело против «Зенита» по итогам выездного матча группового этапа Лиги Европы с «Реал Сосьедадом» (3:1).

    Болельщики питерского клуба обвиняются в вандализме, использовании пиротехники и бросании на поле посторонних предметов.

    Дело будет рассмотрено 22 февраля 2018 года.

    Ранее УЕФА наказал «Зенит» частичным закрытием трибун по итогам матча Лиги Европы с «Вардаром».

    Полиция в Сан-Себастьяне задержала 5 болельщиков «Зенита», трое из них ранены

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