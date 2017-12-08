Полиция в Сан-Себастьяне задержала 5 болельщиков «Зенита», трое из них ранены

Полиция Сан-Себастьяна задержала несколько фанатов перед матчем 6-го тура группового этапа Лиги Европы с (3:1).

Задержания начались после того, как группа из 30 фанатов около 8 часов вечера устроила беспорядки на одной из площадей города – они бросали стулья в болельщиков испанского клуба.

Полиция арестовала пятерых фанатов российской команды, трое из которых были ранены.

Сообщается, что в течение дня большинство из 900 болельщиков «Зенита» хорошо проводили время в Сан-Себастьяне и не создавали проблем.

Напомним, «Зенит» занял первое место в группе L, набрав 16 очков, и вышел в плей-офф.

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