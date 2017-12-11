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    Виктор Гончаренко: «Если начать закидывать «Црвену Звезду» шапками, это закончится плачевно»

    Теги ЦСКА Лига Европы Црвена Звезда Виктор Гончаренко

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от матчей с «Црвеной Звездой» в 1/16 финала Лиги Европы.

    «Когда определились сеяные и несеяные команды, всем изначально не особо хотелось, чтобы попались дортмундская «Боруссия» или «Наполи».

    Все остальные команды воспринимались спокойно. Но к любому сопернику надо относиться с уважением. Если начать закидывать «Црвену Звезду» шапками, это закончится плачевно.

    «Краснодар» имел преимущество с ними в домашней встрече, но затем его немного растерял, за что поплатился на выезде. Стадион «Црвены Звезды» с поддержкой их болельщиков тоже хорошо известен. В какой-то мере плюс, что первый матч будет выездной, а второй мы проведем дома.

    Будем общаться со знакомыми сербами, которые хорошо знают команду, смотреть видео. Постараемся как можно лучше подготовиться к этим двум матчам, хотя наша основная задача – подготовка к весенней части сезона в целом», – сказал Гончаренко.

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