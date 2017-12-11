Денис Глушаков: «Удовлетворен итогами жеребьевки. Не назвал бы «Атлетик» непредсказумой командой»

Капитан Денис Глушаков поделился мнением о жеребьевке 1/16 финала Лиги Европы, по итогам которой москвичам достался .

«Я удовлетворен итогами жеребьевки; понятно, что легких игр в и Лиге чемпионов не бывает, противостояние будет интересным. Испанские команды всегда на хорошем счету в Европе.

Я бы не сказал, что «Атлетик» непредсказуемая команда. Мне уже доводилось играть против басков в 2012 году, встретимся с ними еще раз», – сказал Глушаков.