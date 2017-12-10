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    Глушаков о победе 3:0 над ЦСКА: «Фото из раздевалки сегодня не ждите»

    Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Денис Глушаков Лоренсо Мельгарехо Роман Зобнин

    Капитан «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал победу над ЦСКА (3:0) в матче 20-го тура чемпионата России.

    «Хотели реабилитироваться за то поражение, которое было в Ливерпуле. Но это осталось в истории. Перед матчем настраивались, хотели порадовать наших болельщиков, которые не заслуживали то поражение. Так что все по плану. После первого мяча где-то отдали инициативу, играли на контратаках во втором тайме. Организованно сыграли.

    Три мяча в воротах ЦСКА? Это игра, здесь бывает всякое. Уже были случаи, когда и 0:7 проигрывали. Проиграли мы, проиграла Бразилия. Это футбол, за это его и любят. Мы победили сильного соперника.

    Дымовая завеса никак не сказалась, еще два забили. Пилипчук спрашивал о том, кого слева лучше поставить вместо Мельгарехо: меня или Зобнина. Я сказал, что мне все равно, выбирайте.

    Отдых на Новый год? Не знаю еще. Фото из раздевалки сегодня не ждите», – сказал Глушаков.

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