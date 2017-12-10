Роналду могут оштрафовать на 30 млн евро по делу об уклонении от уплаты налогов
Налоговая служба Испании продолжает настаивать на обвинении для форварда «Реала» Криштиану Роналду.
22 декабря в суде Посуэло состоится очередное заседание по делу, в рамках которого 32-летнего португальца подозревают в сокрытии от налоговых органов 14,8 миллиона евро в период с 2011 по 2014 годы.
Если вина Роналду будет доказана, то ему придется заплатить не менее 30 миллионов евро испанскому казначейству. В эту сумму включены 14,8 миллиона, штраф и проценты.
Напомним, что в рамках аналогичного дела нападающий «Барселоны» Лионель Месси также вынужден был заплатить налоговой 30 миллионов.
Роналду может уйти из «Реала» из-за налогов. Кошмар!
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