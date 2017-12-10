Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Роналду могут оштрафовать на 30 млн евро по делу об уклонении от уплаты налогов

    Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид примера Испания происшествия

    Налоговая служба Испании продолжает настаивать на обвинении для форварда «Реала» Криштиану Роналду.

    22 декабря в суде Посуэло состоится очередное заседание по делу, в рамках которого 32-летнего португальца подозревают в сокрытии от налоговых органов 14,8 миллиона евро в период с 2011 по 2014 годы.

    Если вина Роналду будет доказана, то ему придется заплатить не менее 30 миллионов евро испанскому казначейству. В эту сумму включены 14,8 миллиона, штраф и проценты.

    Напомним, что в рамках аналогичного дела нападающий «Барселоны» Лионель Месси также вынужден был заплатить налоговой 30 миллионов.

    Роналду может уйти из «Реала» из-за налогов. Кошмар!

    Роналду показал Мадриду пять «Золотых мячей». Прямо на поле

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться