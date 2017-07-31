Роналду заявил на суде, что невиновен и явился на заседание только из-за своей репутации
Стали известны подробности заседания суда в Посуэло-де-Алакрон по делу о неуплате налогов Криштиану Роналду.
32-летний нападающий «Реала» выступал около полутора часов и заявил, что он не виновен.
Форвард сказал, что присутствует на заседании только из-за своей репутации.
«Если бы меня звали не Криштиану Роналду, то меня бы здесь не было», – цитирует Marca слова игрока со ссылкой на La Sexta.
Роналду обвиняется в сокрытии от налоговых органов 14,7 миллиона евро в период с 2011 по 2014 годы.
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