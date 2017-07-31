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    Роналду заявил на суде, что невиновен и явился на заседание только из-за своей репутации

    Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид примера Испания бизнес происшествия

    Стали известны подробности заседания суда в Посуэло-де-Алакрон по делу о неуплате налогов Криштиану Роналду.

    32-летний нападающий «Реала» выступал около полутора часов и заявил, что он не виновен.

    Форвард сказал, что присутствует на заседании только из-за своей репутации.

    «Если бы меня звали не Криштиану Роналду, то меня бы здесь не было», – цитирует Marca слова игрока со ссылкой на La Sexta.

    Роналду обвиняется в сокрытии от налоговых органов 14,7 миллиона евро в период с 2011 по 2014 годы.

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