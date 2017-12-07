Скауты «Арсенала», «Тоттенхэма» и «Боруссии» Д просматривали Головина в матче с «МЮ»

Полузащитник ЦСКА Александр Головин попал в сферу интересов немецкого и английских клубов.

«На матче «МЮ» – ЦСКА (2:1) Головина просматривали представители , «Тоттенхэма» и дортмундской «Боруссии».

На данный момент наиболее предметный интерес со стороны . Все пять селекционеров клуба дают положительную характеристику на него», – сообщил «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.

Контракт 21-летнего игрока сборной России с армейцами рассчитан до 30 июня 2021 года.