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    Скауты «Арсенала», «Тоттенхэма» и «Боруссии» Д просматривали Головина в матче с «МЮ»

    Теги ЦСКА Боруссия Дортмунд премьер-лига Россия премьер-лига Англия бундеслига Германия Арсенал возможные трансферы Тоттенхэм Александр Головин

    Полузащитник ЦСКА Александр Головин попал в сферу интересов немецкого и английских клубов.

    «На матче «МЮ» – ЦСКА (2:1) Головина просматривали представители «Арсенала», «Тоттенхэма» и дортмундской «Боруссии».

    На данный момент наиболее предметный интерес со стороны «Боруссии». Все пять селекционеров клуба дают положительную характеристику на него», – сообщил «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.

    Контракт 21-летнего игрока сборной России с армейцами рассчитан до 30 июня 2021 года.

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