Аленичев о разгроме «Спартака» 0:7: «Думаю, меня бы уволили после такого результата»

Бывший главный тренер Дмитрий Аленичев оценил вероятность отставки своего преемника после разгрома красно-белых от «Ливерпуля» (0:7) в матче Лиги чемпионов.

– После такого поражения уход главного тренера в отставку стал бы логичным шагом? И вы в аналогичной ситуации могли бы на него решиться?

– Думаю, что меня бы просто уволили после подобного результата. И я бы согласился с этим полностью, это правильно. Может, руководство сразу после финального свистка отправило бы в отставку, и я бы даже не успел ничего сказать на пресс-конференции.

Но тренеру требуется переварить все, что произошло. Не нужно принимать решения на эмоциях. А так – был бы готов к любому решению.

– По вашим внутренним эмоциям, фиаско в Ливерпуле сравнимо с печально известными 0:1 от АЕК?

– Тогда отключился от всего, даже отрешился от близких, родных. Не скрываю этого. Понимал, что со «Спартаком» у меня на тот момент нет будущего. Но осознавал и то, что после ухода жизнь не закончится: отдохну, приду в себя, побываю на стажировках. Для меня учеба важна и не зазорна. Могу поехать в команду второй или первой лиги, это не проблема.

А после 0:7… Мне жалко болельщиков. Знаю, как они переживают. Поймал себя на мысли – хорошо, что не оказался на этом месте. Да, проиграл АЕК, позор, мне стыдно и до сих пор неудобно перед людьми.

0:7... Мне стало бы очень неловко. В конце концов, «Ливерпуль» – не «Барселона». Недопустимо.

Понял бы счет 0:3 или 1:3. Но то, что случилось в среду, повторю, невообразимо. Понимаю, что на меня за эти слова польется критика, но от них не откажусь. 0:7 – это не для «Спартака», – сказал Аленичев.