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    Лига чемпионов. «Реал» примет «Боруссию» Дортмунд, «Шахтер» против «Манчестер Сити»

    Теги Боруссия Дортмунд Монако Шахтер Порту Фейеноорд Манчестер Сити Реал Мадрид Бешикташ Лига чемпионов результаты Наполи АПОЭЛ Тоттенхэм РБ Лейпциг

    В 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Реал» примет дортмундскую «Боруссию», а «Шахтер» сыграет с «Манчестер Сити». 

    Лига чемпионов

    6-й тур

    Группа F

    Фейеноорд Голландия – Наполи Италия
    Дата проведения
    6 декабря, 22.45, «Фейеноорд»
    превью матча онлайн статистика
    Шахтер Украина – Манчестер Сити Англия
    Дата проведения
    6 декабря, 22.45, «Металлист»
    превью матча текстовый онлайн статистика

    Группа G

    РБ Лейпциг Германия – Бешикташ Турция
    Дата проведения
    6 декабря, 22.45, «Ред Булл Арена Лейпциг»
    превью матча онлайн статистика
    Порту Португалия – Монако Монако
    Дата проведения
    6 декабря, 22.45, «Драгау»
    превью матча онлайн статистика

    Группа H

    Реал Мадрид Испания – Боруссия Д Германия
    Дата проведения
    6 декабря, 22.45, «Сантьяго Бернабеу»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Тоттенхэм Англия – АПОЭЛ Кипр
    Дата проведения
    6 декабря, 22.45, «Уэмбли»
    превью матча онлайн статистика

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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