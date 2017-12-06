Лига чемпионов. «Реал» примет «Боруссию» Дортмунд, «Шахтер» против «Манчестер Сити»
В 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Реал» примет дортмундскую «Боруссию», а «Шахтер» сыграет с «Манчестер Сити».
Лига чемпионов
6-й тур
Группа F
- Дата проведения
- 6 декабря, 22.45, «Фейеноорд»
- Дата проведения
- 6 декабря, 22.45, «Металлист»
Группа G
- Дата проведения
- 6 декабря, 22.45, «Ред Булл Арена Лейпциг»
- Дата проведения
- 6 декабря, 22.45, «Драгау»
Группа H
- Дата проведения
- 6 декабря, 22.45, «Сантьяго Бернабеу»
- Дата проведения
- 6 декабря, 22.45, «Уэмбли»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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