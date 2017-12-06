Лига чемпионов. «Реал» примет «Боруссию» Дортмунд, «Шахтер» против «Манчестер Сити»

В 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Реал» примет дортмундскую «Боруссию», а «Шахтер» сыграет с «Манчестер Сити».

Лига чемпионов

6-й тур

Группа F

Группа G

Группа H

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы Лиги чемпионов

Статистика Лиги чемпионов

Календарь Лиги чемпионов