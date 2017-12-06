Взрывотехники разрыли газон «Крестовского» после анонимного звонка о минировании

Персонал «Крестовского», представители бизнеса, Смольного и оргкомитета были эвакуированы сегодня утром после анонимного звонка о минировании стадиона.

На арену в Санкт-Петербурге были вызваны взрывотехники ОМОН и кинологи Петроградского УМВД.

«Опасных предметов не обнаружено», – сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу .

В ходе проверки газон стадиона был обследован собаками. В нескольких местах поле было разрыто.

Напомним, что газон «Крестовского» поменяют весной 2018 года. «Зенит» в этом году уже не сыграет дома.

Фото: «Фонтанка».