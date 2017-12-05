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    Месси отклонил предложение «Ман Сити» с зарплатой 50 млн евро в год и подъемными в 100 млн

    Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Лионель Месси примера Испания возможные трансферы Мансур бен Зайед аль-Найян

    «Манчестер Сити» готов был предложить нападающему «Барселоны» Лионелю Месси годовую зарплату 50 миллионов евро и подписной бонус в размере 100 миллионов.

    Предложение аргентинцу напрямую сделал владелец английского клуба шейх Мансур, минуя агентов и посредников, однако игрок его отклонил.

    «Манчестер Сити» хотел воспользоваться тем, что аргентинец долгое время не мог договориться о продлении контракта с «Барселоной».

    Однако в конце ноября было официально объявлено, что Месси продлил контракт с сине-гранатовыми до 2021 года.

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