Месси отклонил предложение «Ман Сити» с зарплатой 50 млн евро в год и подъемными в 100 млн

готов был предложить нападающему «Барселоны» Лионелю Месси годовую зарплату 50 миллионов евро и подписной бонус в размере 100 миллионов.

Предложение аргентинцу напрямую сделал владелец английского клуба шейх Мансур, минуя агентов и посредников, однако игрок его отклонил.

хотел воспользоваться тем, что аргентинец долгое время не мог договориться о продлении контракта с «Барселоной».

Однако в конце ноября было официально объявлено, что Месси продлил контракт с сине-гранатовыми до 2021 года.