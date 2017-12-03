Флорентино Перес: «Реал» продолжает мечтать вместе с потрясающим тренером»

Президент мадридского Флорентино Перес выступил с заявлением на собрании клуба после ничьи с «Атлетиком» (0:0).

«Вы являетесь свидетелями уникального момента, так как наш клуб выиграл 12 кубков европейских чемпионов. Эта команда оставила большой след в памяти болельщиков. Мы сделали то, что казалось невозможным — выиграла дважды подряд и победила в этом турнире 3 раза за 4 года.

Последняя победа была лучшей в нашей истории и показывает наше желание к совершенствованию. Мы уже выиграли Суперкубки Испании и УЕФА. Эта команда продолжает мечтать вместе с потрясающим тренером, который стал одним из символов клуба.

Зидан — лучший лидер этой команды. Как и Роналду. Криштиану — лучший бомбардир в истории «Реала», получил звание лучшего игрока мира и скоро выиграет свой пятый «Золотой мяч».

Мы были эталоном в мировом футболе на протяжении нашей 115-летней истории, и без единства мы бы не достигли успехов в трудные времена. Преданность и вера — основа для «Реала». Мы самый обожаемый клуб в мире. Мы никогда не сдаемся, и фундамент нашего клуба — это уважение, командная работа и солидарность», — сказал Перес.