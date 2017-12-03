Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Флорентино Перес: «Реал» продолжает мечтать вместе с потрясающим тренером»

    Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид примера Испания Лига чемпионов Зинедин Зидан Флорентино Перес

    Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес выступил с заявлением на собрании клуба после ничьи с «Атлетиком» (0:0).

    «Вы являетесь свидетелями уникального момента, так как наш клуб выиграл 12 кубков европейских чемпионов. Эта команда оставила большой след в памяти болельщиков. Мы сделали то, что казалось невозможным — выиграла Лигу чемпионов дважды подряд и победила в этом турнире 3 раза за 4 года.

    Последняя победа была лучшей в нашей истории и показывает наше желание к совершенствованию. Мы уже выиграли Суперкубки Испании и УЕФА. Эта команда продолжает мечтать вместе с потрясающим тренером, который стал одним из символов клуба.

    Зидан — лучший лидер этой команды. Как и Роналду. Криштиану — лучший бомбардир в истории «Реала», получил звание лучшего игрока мира и скоро выиграет свой пятый «Золотой мяч».

    Мы были эталоном в мировом футболе на протяжении нашей 115-летней истории, и без единства мы бы не достигли успехов в трудные времена. Преданность и вера — основа для «Реала». Мы самый обожаемый клуб в мире. Мы никогда не сдаемся, и фундамент нашего клуба — это уважение, командная работа и солидарность», — сказал Перес.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться