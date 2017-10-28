Флорентино Перес: «Реал» переживает золотую эпоху. У нас лучший тренер и наследник Ди Стефано Роналду»

Президент Флорентино Перес заявил, что клуб переживает один из самых успешных периодов в истории.

«Футболисты вновь изменили историю, выиграв Лигу чемпионов два раза подряд. «Реал» переживает золотую эпоху. У нас лучший тренер в лице Зидана, наследник Ди Стефано Криштиану Роналду, великий капитан Рамос и лучшие футболисты на каждой позиции.

Победа в Кардиффе была лучшей в истории Лиги чемпионов. Именно этот кубок передает невероятные амбиции от одного поколения клуба к другому. Все футболисты и тренеры «Реала» знают, что у них есть обязательство выиграть Лигу чемпионов», – сказал Перес.

Он был лучшим игроком мира. Теперь он лучший тренер мира