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    Флорентино Перес: «Реал» переживает золотую эпоху. У нас лучший тренер и наследник Ди Стефано Роналду»

    Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид Серхио Рамос примера Испания Лига чемпионов Зинедин Зидан Флорентино Перес

    Президент «Реала» Флорентино Перес заявил, что клуб переживает один из самых успешных периодов в истории.

    «Футболисты вновь изменили историю, выиграв Лигу чемпионов два раза подряд. «Реал» переживает золотую эпоху. У нас лучший тренер в лице Зидана, наследник Ди Стефано Криштиану Роналду, великий капитан Рамос и лучшие футболисты на каждой позиции.

    Победа в Кардиффе была лучшей в истории Лиги чемпионов. Именно этот кубок передает невероятные амбиции от одного поколения клуба к другому. Все футболисты и тренеры «Реала» знают, что у них есть обязательство выиграть Лигу чемпионов», – сказал Перес.

    Он был лучшим игроком мира. Теперь он лучший тренер мира

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