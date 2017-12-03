«Зенит», «Спартак» и «Краснодар» интересуются игроком «Ростова» Скопинцевым

Комментатор и инсайдер рассказал об интересе клубов премьер-лиги к футболисту «Балтики» Дмитрию Скопинцеву.

Права на 20-летнего хавбека, выступающего также и в защите, который забил 10 голов в 24 матчах ФНЛ, принадлежат .

«Сейчас три команды РФПЛ проявляют к нему разной степени интерес.

Например, есть , который хочет его подписать, понимая, что качественный 20-летний левый защитник – это всегда большое подспорье.

Но также его рассматривает и , потому что Скопинцев – это воспитанник петербургского футбола, и была бы очень красивая история.

Но также игрок попал на карандаш к московскому , потому что «Спартак» тоже понимает, что нужны качественные молодые российские игроки.

Собственно, это понимают все клубы, и все ждут, как будет развиваться ситуация с точки зрения лимита на легионеров», – сказал Арустамян.

Подробную статистику выступлений Скопинцева, который был в системе «РБ Лейпцига» смотрите здесь.