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    «Зенит», «Спартак» и «Краснодар» интересуются игроком «Ростова» Скопинцевым

    Теги Спартак Зенит Ростов премьер-лига Россия возможные трансферы ФНЛ Балтика Краснодар Нобель Арустамян Дмитрий Скопинцев

    Комментатор и инсайдер Нобель Арустамян рассказал об интересе клубов премьер-лиги к футболисту «Балтики» Дмитрию Скопинцеву.

    Права на 20-летнего хавбека, выступающего также и в защите, который забил 10 голов в 24 матчах ФНЛ, принадлежат «Ростову».

    «Сейчас три команды РФПЛ проявляют к нему разной степени интерес.

    Например, есть «Краснодар», который хочет его подписать, понимая, что качественный 20-летний левый защитник – это всегда большое подспорье.

    Но также его рассматривает и «Зенит», потому что Скопинцев – это воспитанник петербургского футбола, и была бы очень красивая история.

    Но также игрок попал на карандаш к московскому «Спартаку», потому что «Спартак» тоже понимает, что нужны качественные молодые российские игроки.

    Собственно, это понимают все клубы, и все ждут, как будет развиваться ситуация с точки зрения лимита на легионеров», – сказал Арустамян.

    Подробную статистику выступлений Скопинцева, который был в системе «РБ Лейпцига» смотрите здесь.

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