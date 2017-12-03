Моуринью о том, что FA не накажет Гвардиолу: «Я не удивлен»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью высказался о том, что Футбольная ассоциация Англии (FA) не накажет тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолу за поведение после матча АПЛ с «Саутгемптоном» (2:1).
Испанец сразу после игры эмоционально высказал претензии относительно затяжки времени вингеру соперника Натану Редмонду.
FA потребовала у Гвардиолы объяснений до 4 декабря. Сам Редмонд заявил, что в словах тренера не было ничего оскорбительного или негативного в его адрес.
– Вы удивлены?
– Удивлен? Нет, не удивлен.
– Почему?
– Вы спросили, удивлен ли я. Я ответил, что не удивлен. А дальше – уже другой вопрос. Я не могу ответить на второй вопрос.
Если вы мои друзья, не задавайте мне этот вопрос, потому что вы знаете, что у меня будут проблемы, – сказал Моуринью.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.