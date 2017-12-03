Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Моуринью о том, что FA не накажет Гвардиолу: «Я не удивлен»

    Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью Манчестер Сити премьер-лига Англия Саутгемптон Пеп Гвардиола Футбольная ассоциация Англии Натан Редмонд

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью высказался о том, что Футбольная ассоциация Англии (FA) не накажет тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолу за поведение после матча АПЛ с «Саутгемптоном» (2:1).

    Испанец сразу после игры эмоционально высказал претензии относительно затяжки времени вингеру соперника Натану Редмонду.

    FA потребовала у Гвардиолы объяснений до 4 декабря. Сам Редмонд заявил, что в словах тренера не было ничего оскорбительного или негативного в его адрес.

    – Вы удивлены?

    – Удивлен? Нет, не удивлен.

    – Почему?

    – Вы спросили, удивлен ли я. Я ответил, что не удивлен. А дальше – уже другой вопрос. Я не могу ответить на второй вопрос.

    Если вы мои друзья, не задавайте мне этот вопрос, потому что вы знаете, что у меня будут проблемы, – сказал Моуринью.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться