Моуринью о том, что FA не накажет Гвардиолу: «Я не удивлен»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью высказался о том, что Футбольная ассоциация Англии (FA) не накажет тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолу за поведение после матча АПЛ с (2:1).

Испанец сразу после игры эмоционально высказал претензии относительно затяжки времени вингеру соперника .

FA потребовала у Гвардиолы объяснений до 4 декабря. Сам Редмонд заявил, что в словах тренера не было ничего оскорбительного или негативного в его адрес.

– Вы удивлены?

– Удивлен? Нет, не удивлен.

– Почему?

– Вы спросили, удивлен ли я. Я ответил, что не удивлен. А дальше – уже другой вопрос. Я не могу ответить на второй вопрос.

Если вы мои друзья, не задавайте мне этот вопрос, потому что вы знаете, что у меня будут проблемы, – сказал Моуринью.