Эден Азар: «Бельгия легко обыграет Англию в группе ЧМ-2018. Никаких проблем»

Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар поделился мнением об итогах жеребьевки .

«Бельгия легко обыграет Англию в группе ЧМ-2018. Никаких проблем. Я шучу, я шучу!

Нас ждет сложный матч. На чемпионатах мира не бывает слабых команд. Посмотрим, как все сложится.

Я уже обсуждал жеребьевку с Кэйхиллом. У нас хорошая группа, будет сложная игра против Англии. На чемпионате мира может произойти все что угодно», – сказал Азар.