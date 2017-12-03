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    Эден Азар: «Бельгия легко обыграет Англию в группе ЧМ-2018. Никаких проблем»

    Теги Челси сборная Англии сборная Бельгии ЧМ-2018 Эден Азар

    Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар поделился мнением об итогах жеребьевки ЧМ-2018.

    «Бельгия легко обыграет Англию в группе ЧМ-2018. Никаких проблем. Я шучу, я шучу!

    Нас ждет сложный матч. На чемпионатах мира не бывает слабых команд. Посмотрим, как все сложится.

    Я уже обсуждал жеребьевку с Кэйхиллом. У нас хорошая группа, будет сложная игра против Англии. На чемпионате мира может произойти все что угодно», – сказал Азар.

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