ФИФА смоделировала жеребьевку ЧМ-2018. В группе России – Швейцария, Египет, Австралия

Пресс-служба ФИФА представила видео-инструкцию предстоящей церемонии жеребьевки .

Компьютер смоделировал вариант распределения 32 команд по 8 группам.

Россия, находящаяся в первой корзине как страна-организатор турнира, попала в группу А со Швейцарией, Египтом и Австралией.

Жеребьевка финальной части состоится в пятницу, 1 декабря.

Фото: FIFA TV