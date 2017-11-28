ФИФА смоделировала жеребьевку ЧМ-2018. В группе России – Швейцария, Египет, Австралия
Пресс-служба ФИФА представила видео-инструкцию предстоящей церемонии жеребьевки ЧМ-2018.
Компьютер смоделировал вариант распределения 32 команд по 8 группам.
Россия, находящаяся в первой корзине как страна-организатор турнира, попала в группу А со Швейцарией, Египтом и Австралией.
Жеребьевка финальной части ЧМ-2018 состоится в пятницу, 1 декабря.
Фото: FIFA TV
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