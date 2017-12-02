Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Юрий Семин: «Нас не надо сравнивать со «Спартаком». Мы «Локомотив»

    Теги Локомотив Рубин Юрий Семин премьер-лига Россия Константин Генич

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после победы над «Рубином» (1:0) прокомментировал мнения о том, что его команде везет в нынешнем сезоне.

    – Вторую победу подряд «Локомотив» вырвал в концовке. О чем это говорит?

    – Это говорит о нас положительно. Тут комментатор Генич сказал: «Локомотиву» везет. А сегодня ему обязательно не повезет». А везет тому, кто везет. Кто этого заслуживает. Почему нам не должно вести?

    Играем хорошо, люди мы приличные, игроки правил не нарушают. Я хочу, чтобы нарушили, желтых карточек наполучили. А они не получают. Может, поэтому нам везет?

    – Можно ли сравнить путь «Локомотива» с тем, который прошел «Спартак» на пути к чемпионству в прошлом сезоне?

    – Нас не надо сравнивать со «Спартаком». Мы «Локомотив», – сказал Семин.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться