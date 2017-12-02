Юрий Семин: «Нас не надо сравнивать со «Спартаком». Мы «Локомотив»

Главный тренер Юрий Семин после победы над «Рубином» (1:0) прокомментировал мнения о том, что его команде везет в нынешнем сезоне.

– Вторую победу подряд «Локомотив» вырвал в концовке. О чем это говорит?

– Это говорит о нас положительно. Тут комментатор Генич сказал: «Локомотиву» везет. А сегодня ему обязательно не повезет». А везет тому, кто везет. Кто этого заслуживает. Почему нам не должно вести?

Играем хорошо, люди мы приличные, игроки правил не нарушают. Я хочу, чтобы нарушили, желтых карточек наполучили. А они не получают. Может, поэтому нам везет?

– Можно ли сравнить путь «Локомотива» с тем, который прошел на пути к чемпионству в прошлом сезоне?

– Нас не надо сравнивать со «Спартаком». Мы «Локомотив», – сказал Семин.