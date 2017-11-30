Путин примет участие в жеребьевке ЧМ-2018

Президент РФ Владимир Путин примет участие в жеребьевке .

«На мероприятие в Государственный Кремлевский дворец приглашены более 1300 гостей, включая 30 из 32 главных тренеров команд-участниц чемпионата мира.

По итогам жеребьевки станут известны составы каждой группы и календарь игр (первые 48 матчей)», – сообщает пресс-служба Кремля.

Перед жеребьевкой Владимир Путин встретится со звездами мирового футбола, приехавшими для участия в мероприятии.

Среди участников встречи – Никита Симонян, , Кафу, Фабио Каннаваро и другие прославленные футболисты.

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