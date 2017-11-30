Путин примет участие в жеребьевке ЧМ-2018
Президент РФ Владимир Путин примет участие в жеребьевке ЧМ-2018.
«На мероприятие в Государственный Кремлевский дворец приглашены более 1300 гостей, включая 30 из 32 главных тренеров команд-участниц чемпионата мира.
По итогам жеребьевки станут известны составы каждой группы и календарь игр (первые 48 матчей)», – сообщает пресс-служба Кремля.
Перед жеребьевкой Владимир Путин встретится со звездами мирового футбола, приехавшими для участия в мероприятии.
Среди участников встречи – Никита Симонян, Диего Марадона, Кафу, Фабио Каннаваро и другие прославленные футболисты.
Проведи собственную жеребьевку и получи билеты на матчи ЧМ-2018!
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