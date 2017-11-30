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    Visit Russia: «В целях безопасности рекомендуем английским фанатам в дни матчей ЧМ-2018 пить не более пол-литра пива»

    Теги сборная Англии болельщики ЧМ-2018

    Менеджер центра Visit Russia Игорь Карзов призвал английских болельщиков воздержаться от злоупотребления алкоголем во время ЧМ-2018.

    «Английские болельщики любят пить по многу, мы это знаем, и я не могу гарантировать безопасность, если они будут сильно пьяными и вести себя агрессивно. В таком случае мы не сможем гарантировать, что все будет в порядке. Я бы порекомендовал не пить много в России. Одна пинта (0,57 литра – прим. Sports.ru) [пива] до или после матча – это нормально.

    Во время турнира службы безопасности РФ будут обеспечивать высокий уровень контроля, поэтому они постараются сделать так, чтобы пьяных не было. Они будет следить и контролировать. Они будут ограничивать потребление алкоголя во избежание возможных конфликтов. Полиция позаботится, чтобы все было нормально», – сказал Карзов.

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