Visit Russia: «В целях безопасности рекомендуем английским фанатам в дни матчей ЧМ-2018 пить не более пол-литра пива»
Менеджер центра Visit Russia Игорь Карзов призвал английских болельщиков воздержаться от злоупотребления алкоголем во время ЧМ-2018.
«Английские болельщики любят пить по многу, мы это знаем, и я не могу гарантировать безопасность, если они будут сильно пьяными и вести себя агрессивно. В таком случае мы не сможем гарантировать, что все будет в порядке. Я бы порекомендовал не пить много в России. Одна пинта (0,57 литра – прим. Sports.ru) [пива] до или после матча – это нормально.
Во время турнира службы безопасности РФ будут обеспечивать высокий уровень контроля, поэтому они постараются сделать так, чтобы пьяных не было. Они будет следить и контролировать. Они будут ограничивать потребление алкоголя во избежание возможных конфликтов. Полиция позаботится, чтобы все было нормально», – сказал Карзов.
FARE советует болельщикам-геям не держаться за руки в российских городах во время ЧМ-2018
Проведи собственную жеребьевку и получи билеты на матчи ЧМ-2018!
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.