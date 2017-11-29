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    FARE советует болельщикам-геям не держаться за руки в российских городах во время ЧМ-2018

    Теги ФИФА болельщики ЧМ-2018 FARE

    Исполнительный директор организации «Футбол против расизма в Европе» (FARE) Пиара Поуар сообщила, что специально для геев будет разработана памятка перед посещением ЧМ-2018 в России.

    В памятке, например, будет совет для геев-болельщиков – не держаться за руки в российских городах.

    «Мы советуем геям быть осторожными в любом месте, где не приветствуется ЛГБТ-сообщество.

    То же самое мы советуем темнокожим болельщикам и представителям этнических меньшинств. Езжайте на чемпионат мира, но будьте осторожны.

    Столкнутся ли болельщики-геи с опасностью, если будут идти по улице, держась за руки? Это зависит от того, в каком городе они находятся и в какое время суток.

    В памятке также будут представлены некоторые сведения о ЛГБТ-сообществе в России. Это не преступление – быть геем, но есть закон против пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних.

    У геев в России есть свое место, но они довольно скрытны», – заявила Поуар.

    Добавим, что ЛГБТ-сообщества из Англии и Германии уже уточняли у ФИФА, смогут ли они во время матчей держать в руках радужный флаг, но до сих пор не получили ответ.

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