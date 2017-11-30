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    Федор Смолов: «Выиграем ЧМ-2018 – заключу пожизненный контракт с «Краснодаром»

    Теги Федор Смолов премьер-лига Россия сборная России ЧМ-2018 Краснодар

    Форвард «Краснодара» Федор Смолов на открытой тренировке ответил на вопрос ребенка о том, что он сделает, если сборная России выиграет домашний ЧМ-2018

    «Тогда я сделаю татуировку, прыгну с парашютом и заключу пожизненный контракт с «Краснодаром», – сказал Смолов.

    Соглашение нападающего с «быками» действует до 30 июня 2019 года.

    Ранее сообщалось, что на Смолова претендуют «Наполи» и «Вест Хэм».

    Marca: Смолов – в шорт-листе «Реала»

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