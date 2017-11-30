Федор Смолов: «Выиграем ЧМ-2018 – заключу пожизненный контракт с «Краснодаром»

Форвард «Краснодара» Федор Смолов на открытой тренировке ответил на вопрос ребенка о том, что он сделает, если сборная России выиграет домашний .

«Тогда я сделаю татуировку, прыгну с парашютом и заключу пожизненный контракт с «Краснодаром», – сказал Смолов.

Соглашение нападающего с «быками» действует до 30 июня 2019 года.

Ранее сообщалось, что на Смолова претендуют «Наполи» и «Вест Хэм».

Marca: Смолов – в шорт-листе «Реала»

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