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    Модрича подозревают в неуплате налогов в Испании на 870 тысяч евро

    Теги Реал Мадрид примера Испания происшествия Лука Модрич

    Полузащитника «Реала» Луку Модрича подозревают в неуплате налогов.

    Испанские власти выявили два эпизода с финансовыми махинациями в 2013-м и 2014 году.

    Суммарно игрок сборной Хорватии задолжал налоговым органам Испании около 870 тысяч евро.

    Эта сумма может увеличиться, так как следователи обнаружили финансовые операции Модрича на острове Мэн. В махинациях может быть замешана его жена.

    Подробную статистику выступлений Модрича вы можете посмотреть здесь.

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