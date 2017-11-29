Модрича подозревают в неуплате налогов в Испании на 870 тысяч евро

Полузащитника Луку Модрича подозревают в неуплате налогов.

Испанские власти выявили два эпизода с финансовыми махинациями в 2013-м и 2014 году.

Суммарно игрок сборной Хорватии задолжал налоговым органам Испании около 870 тысяч евро.

Эта сумма может увеличиться, так как следователи обнаружили финансовые операции Модрича на острове Мэн. В махинациях может быть замешана его жена.

Подробную статистику выступлений Модрича вы можете посмотреть здесь.

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