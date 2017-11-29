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    Diario Sport: Коутиньо договорился с руководством «Ливерпуля», что его отпустят в «Барселону»

    Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Барселона примера Испания возможные трансферы Филиппе Коутиньо

    Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо по-прежнему может перейти в «Барселону», утверждает Diario Sport.

    Сообщается, что футболисты каталонского клуба попросили руководство приобрести Коутиньо. «Ливерпуль» якобы готов вести переговоры, начиная со 150 миллионов евро.

    Кроме того, утверждается, что Коутиньо достиг соглашения с Fenway Sports Group, руководителями «Ливерпуля», что они отпустят его в «Барселону».

    Летом каталонцы пытались приобрести бразильца, но «Ливерпуль» отказывался вести переговоры.

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