Diario Sport: Коутиньо договорился с руководством «Ливерпуля», что его отпустят в «Барселону»

Полузащитник Филиппе Коутиньо по-прежнему может перейти в «Барселону», утверждает Diario Sport.

Сообщается, что футболисты каталонского клуба попросили руководство приобрести Коутиньо. «Ливерпуль» якобы готов вести переговоры, начиная со 150 миллионов евро.

Кроме того, утверждается, что Коутиньо достиг соглашения с Fenway Sports Group, руководителями «Ливерпуля», что они отпустят его в «Барселону».

Летом каталонцы пытались приобрести бразильца, но «Ливерпуль» отказывался вести переговоры.