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    Йозеф Блаттер: «Обязательно поеду на ЧМ-2018 по приглашению Путина»

    Теги Мишель Платини ФИФА Йозеф Блаттер Владимир Путин ЧМ-2018

    Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер потдвердил, что собирается посетить ЧМ-2018 в России по приглашению президента страны Владимира Путина. 

    «Путин пригласил меня и Платини на чемпионат мира еще в 2016 году, позже он повторил приглашение. Некоторые журналисты не верят, что это правда. Но я обязательно поеду на чемпионат мира. 

    Встреча с Платини? Если он приедет. Он не был в восторге от приглашения. Посмотрим, как все повернется через несколько месяцев. Но мне в любом случае будет приятно присутствовать на этом чемпионате мира», – сказал Блаттер. 

    В декабре 2015 года Блаттер и бывший президент УЕФА Мишель Платини были отстранены от любой футбольной деятельности на 8 лет.

    В феврале 2016 года срок дисквалификации обоих чиновников был сокращен до шести лет. При этом Блаттер и Платини могут посещать футбольные матчи только как частные лица, то есть им необходимо самостоятельно приобретать билеты.  

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