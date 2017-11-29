Йозеф Блаттер: «Обязательно поеду на ЧМ-2018 по приглашению Путина»

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер потдвердил, что собирается посетить в России по приглашению президента страны Владимира Путина.

«Путин пригласил меня и Платини на чемпионат мира еще в 2016 году, позже он повторил приглашение. Некоторые журналисты не верят, что это правда. Но я обязательно поеду на чемпионат мира.

Встреча с Платини? Если он приедет. Он не был в восторге от приглашения. Посмотрим, как все повернется через несколько месяцев. Но мне в любом случае будет приятно присутствовать на этом чемпионате мира», – сказал Блаттер.

В декабре 2015 года Блаттер и бывший президент УЕФА Мишель Платини были отстранены от любой футбольной деятельности на 8 лет.

В феврале 2016 года срок дисквалификации обоих чиновников был сокращен до шести лет. При этом Блаттер и Платини могут посещать футбольные матчи только как частные лица, то есть им необходимо самостоятельно приобретать билеты.