Блаттер приедет на ЧМ-2018 по приглашению Путина. Билеты на матчи ему придется покупать самому

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер посетит в России.

Об этом функционер сам рассказал журналистам, уточнив, что приедет на ЧМ по приглашению президента России Владимира Путина.

В декабре 2015 года Блаттер и бывший президент УЕФА Мишель Платини были отстранены от любой футбольной деятельности на 8 лет.

В феврале 2016 года срок дисквалификации обоих чиновников был сокращен до шести лет. При этом Блаттер и Платини могут посещать футбольные матчи только как частные лица, то есть им необходимо самостоятельно приобретать билеты.

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