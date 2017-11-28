Малафеев стал заместителем спортивного директора «Зенита»

Бывший голкипер Вячеслав Малафеев получил должность в клубе.

38-летний Малафеев назначен на пост заместителя спортивного директора по общим вопросам.

Ранее сообщалось, что Малафеев будет отвечать в за направление молодежного и юношеского футбола.

«Зенит» для меня – не просто работа, это моя жизнь», – написал экс-футболист в твиттере.

Малафеев – воспитанник клуба. Он провел 17 сезонов в , отыграл 442 матча (164 – на ноль) и 29 матчей за национальную сборную России.

Он рекордсмен клуба по сыгранным за «Зенит» минутам (39 167) и по выигранных кубкам и медалям (16).

Вместе с «Зенитом» Малафеев четырежды выигрывал чемпионат России, дважды – Кубок и Суперкубок страны, Кубок премьер-лиги, Кубок и Суперкубок УЕФА.

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