Роберто Манчини: «Зенит» не заслуживал поражения и не должен был столько пропускать»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини подвел итоги матча премьер-лиги против (1:3), передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

— Безусловно, мы не заслуживали поражения в этом матче. «Спартак» забил два быстрых гола, после чего на протяжении всего оставшегося времени в матче доминировал . Мы не должны были столько пропускать. Мы не заслужили поражения в этом матче. Мы должны были выигрывать. Как минимум, этот матч должен был завершиться вничью. Но таков футбол. Поздравляю «Спартак» и Массимо Карреру.

— Как вы оцениваете судейство? Прокомментируйте красную карточку Фернандо.

— В целом, считаю, что судейство была на высоком уровне. Я им доволен. В одном из моментов можно было дать прямую красную карточку . Что касается красной карточки Фернандо, то по желтым карточкам, которые к ней привели, у меня нет вопросов. Небольшая претензия к количеству добавленных минут и тому, как протекало добавленное время. Но в целом судейство было на высоком уровне.

— Почему сегодня вы выпустили с первых минут Полоза, а не Дриусси?

— Я выбрал его, потому что считал, что он будет завершать атаки. Он хороший нападающий, у которого есть потенциал и который должен прибавлять в своей игре.

— Почему вы выпустили Ригони в середине первого тайма?

— По тактическим соображениям, потому что мы уступали со счетом 0:2. Нужно было идти в атаку и забивать. После этой замены мы доминировали на протяжении всего матча.

— Ближе к концу матча был эпизод, когда «Зенит» бил штрафной — сразу три игрока притаились за стенкой. Это наигранная комбинация?

— Да, это была домашняя заготовка, и она практически удалась — у нас почти получилось забить, но вечер не удался.

— Жирков впервые вышел в стартовом составе в этом чемпионате. Почему?

— Потому что он универсальный игрок, он хорош и в защите. Я выпустил Жиркова по тактическим соображениям. Он очень хорошо тактически подготовлен и мог быстро смещаться в центр, чтобы создавать пространство для Ригони на фланге. Это он и делал, – сказал Манчини.