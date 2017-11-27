Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Роберто Манчини: «Зенит» не заслуживал поражения и не должен был столько пропускать»

    Теги Спартак Зенит Юрий Жирков Роберто Манчини премьер-лига Россия судьи Денис Глушаков Дмитрий Полоз Эмилиано Ригони

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини подвел итоги матча премьер-лиги против «Спартака» (1:3), передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

    — Безусловно, мы не заслуживали поражения в этом матче. «Спартак» забил два быстрых гола, после чего на протяжении всего оставшегося времени в матче доминировал «Зенит». Мы не должны были столько пропускать. Мы не заслужили поражения в этом матче. Мы должны были выигрывать. Как минимум, этот матч должен был завершиться вничью. Но таков футбол. Поздравляю «Спартак» и Массимо Карреру.

    — Как вы оцениваете судейство? Прокомментируйте красную карточку Фернандо.

    — В целом, считаю, что судейство была на высоком уровне. Я им доволен. В одном из моментов можно было дать прямую красную карточку Денису Глушакову. Что касается красной карточки Фернандо, то по желтым карточкам, которые к ней привели, у меня нет вопросов. Небольшая претензия к количеству добавленных минут и тому, как протекало добавленное время. Но в целом судейство было на высоком уровне.

    — Почему сегодня вы выпустили с первых минут Полоза, а не Дриусси?

    — Я выбрал его, потому что считал, что он будет завершать атаки. Он хороший нападающий, у которого есть потенциал и который должен прибавлять в своей игре.

    — Почему вы выпустили Ригони в середине первого тайма?

    — По тактическим соображениям, потому что мы уступали со счетом 0:2. Нужно было идти в атаку и забивать. После этой замены мы доминировали на протяжении всего матча.

    — Ближе к концу матча был эпизод, когда «Зенит» бил штрафной — сразу три игрока притаились за стенкой. Это наигранная комбинация?

    — Да, это была домашняя заготовка, и она практически удалась — у нас почти получилось забить, но вечер не удался.

    — Жирков впервые вышел в стартовом составе в этом чемпионате. Почему?

    — Потому что он универсальный игрок, он хорош и в защите. Я выпустил Жиркова по тактическим соображениям. Он очень хорошо тактически подготовлен и мог быстро смещаться в центр, чтобы создавать пространство для Ригони на фланге. Это он и делал, – сказал Манчини.

    Опрос

    Кто будет выше по итогам чемпионата – «Спартак» или «Зенит»?

    10252 голосa 47
    • Спартак
      68%
    • Зенит
      32%

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться