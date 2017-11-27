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    Манчини о работе с Италией: «Возглавить национальную сборную – мечта любого тренера»

    Теги Зенит Роберто Манчини премьер-лига Россия сборная Италии отставки

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини заявил, что не прочь поработать со сборной Италии.

    «Возглавить национальную сборную – заветная мечта любого тренера. Для меня это было бы огромной честью», – сказал Манчини.

    Прежний главный тренер «скуадры адзурры» Джампьеро Вентура был уволен из-за невыхода на ЧМ-2018. Процесс назначения его преемника приостановлен из-за отставки Карло Тавеккио с поста президента Федерации футбола Италии.

    При этом Манчини входит в круг кандидатов наряду с Карло Анчелотти, Антонио Конте, Массимилиано Аллегри и Клаудио Раньери.

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