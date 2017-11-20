Сергей Фурсенко: «Манчини планирует доработать контракт с «Зенитом» до конца»
Президент «Зенита» Сергей Фурсенко прокомментировал информацию о том, что главный тренер команды Роберто Манчини может перебраться в сборную Италии.
«Безусловно, мы слышали слова президента итальянской федерации, но, насколько мне известно, Манчини планирует доработать контракт с «Зенитом» до конца.
Данная ситуация клуб не беспокоит», – сказал Фурсенко.
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