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    Сергей Фурсенко: «Манчини планирует доработать контракт с «Зенитом» до конца»

    Теги Зенит Сергей Фурсенко Роберто Манчини премьер-лига Россия сборная Италии

    Президент «Зенита» Сергей Фурсенко прокомментировал информацию о том, что главный тренер команды Роберто Манчини может перебраться в сборную Италии.

    «Безусловно, мы слышали слова президента итальянской федерации, но, насколько мне известно, Манчини планирует доработать контракт с «Зенитом» до конца.

    Данная ситуация клуб не беспокоит», – сказал Фурсенко.

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