Роберто Манчини: «Хорошо бы построить на базе крытое тренировочное поле с обогревом, напоминающее «Крестовский»

Главный тренер Роберто Манчини заявил о необходимости постройки закрытого тренировочного поля на клубной базе.

- Не было ли мысли сделать крышу над одним из полей на базе, чтобы тренироваться в плохую погоду?

– Да, мне приходила эта идея в голову. Было бы хорошо построить здесь дополнительное закрытое поле с обогревом, которое бы напоминало наш стадион.

Последнее время мы столкнулись с проблемой в том, что тяжело тренироваться зимой. Посмотрим, что будет в будущем, – сказал Манчини.