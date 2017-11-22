Роберто Манчини: «Хорошо бы построить на базе крытое тренировочное поле с обогревом, напоминающее «Крестовский»
Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини заявил о необходимости постройки закрытого тренировочного поля на клубной базе.
- Не было ли мысли сделать крышу над одним из полей на базе, чтобы тренироваться в плохую погоду?
– Да, мне приходила эта идея в голову. Было бы хорошо построить здесь дополнительное закрытое поле с обогревом, которое бы напоминало наш стадион.
Последнее время мы столкнулись с проблемой в том, что тяжело тренироваться зимой. Посмотрим, что будет в будущем, – сказал Манчини.
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