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    Роберто Манчини: «Хорошо бы построить на базе крытое тренировочное поле с обогревом, напоминающее «Крестовский»

    Теги Зенит Роберто Манчини премьер-лига Россия Крестовский

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини заявил о необходимости постройки закрытого тренировочного поля на клубной базе.

    - Не было ли мысли сделать крышу над одним из полей на базе, чтобы тренироваться в плохую погоду?

    – Да, мне приходила эта идея в голову. Было бы хорошо построить здесь дополнительное закрытое поле с обогревом, которое бы напоминало наш стадион.

    Последнее время мы столкнулись с проблемой в том, что тяжело тренироваться зимой. Посмотрим, что будет в будущем, – сказал Манчини.

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