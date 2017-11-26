В НБА самая высокая средняя зарплата в мире, АПЛ и НХЛ – в пятерке

Баскетболисты НБА в среднем получают самую высокую зарплату среди всех спортсменов профессиональных лиг, согласно ежегодному исследованию Sporting Intelligence.

Средняя зарплата в НБА – 5,5 миллиона фунтов в год. В тройку входят бейсбольная лига MLB (3,43 млн) и индийская премьер-лига по крикету (2,99 млн)

1. НБА (баскетбол) – 5,5 миллиона фунтов

2. MLB (бейсбол) – 3,43

3. IPL (крикет) – 2,99

4. Английская премьер-лига (футбол) – 2,64

5. НХЛ (хоккей) – 2,39

6. НФЛ (американский футбол) – 2,08

7. Ла Лига (футбол) – 1,68

8. Серия А (футбол) – 1,32

9. Бундеслига (футбол) – 1,25

10. Лига 1 (футбол) – 944 тысячи

Отметим, что в высшей баскетбольной лиге США среди женщин средняя зарплата составляет 57 тысяч фунтов в год.