В НБА самая высокая средняя зарплата в мире, АПЛ и НХЛ – в пятерке
Баскетболисты НБА в среднем получают самую высокую зарплату среди всех спортсменов профессиональных лиг, согласно ежегодному исследованию Sporting Intelligence.
Средняя зарплата в НБА – 5,5 миллиона фунтов в год. В тройку входят бейсбольная лига MLB (3,43 млн) и индийская премьер-лига по крикету (2,99 млн)
1. НБА (баскетбол) – 5,5 миллиона фунтов
2. MLB (бейсбол) – 3,43
3. IPL (крикет) – 2,99
4. Английская премьер-лига (футбол) – 2,64
5. НХЛ (хоккей) – 2,39
6. НФЛ (американский футбол) – 2,08
7. Ла Лига (футбол) – 1,68
8. Серия А (футбол) – 1,32
9. Бундеслига (футбол) – 1,25
10. Лига 1 (футбол) – 944 тысячи
Отметим, что в высшей баскетбольной лиге США среди женщин средняя зарплата составляет 57 тысяч фунтов в год.
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