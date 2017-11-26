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    В НБА самая высокая средняя зарплата в мире, АПЛ и НХЛ – в пятерке

    Теги премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция серия А Италия примера Испания НБА бизнес НХЛ крикет НФЛ MLB

    Баскетболисты НБА в среднем получают самую высокую зарплату среди всех спортсменов профессиональных лиг, согласно ежегодному исследованию Sporting Intelligence.

    Средняя зарплата в НБА – 5,5 миллиона фунтов в год. В тройку входят бейсбольная лига MLB (3,43 млн) и индийская премьер-лига по крикету (2,99 млн)

    1. НБА (баскетбол) – 5,5 миллиона фунтов

    2. MLB (бейсбол) – 3,43

    3. IPL (крикет) – 2,99

    4. Английская премьер-лига (футбол) – 2,64

    5. НХЛ (хоккей) – 2,39

    6. НФЛ (американский футбол) – 2,08

    7. Ла Лига (футбол) – 1,68

    8. Серия А (футбол) – 1,32

    9. Бундеслига (футбол) – 1,25

    10. Лига 1 (футбол) – 944 тысячи

    Отметим, что в высшей баскетбольной лиге США среди женщин средняя зарплата составляет 57 тысяч фунтов в год.

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