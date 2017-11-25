«Боруссия» готова продать Обамеянга зимой за 60 млн евро

Отношения руководства дортмундской и нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга окончательно испортились.

В клубе недовольны поведением футболиста, а сам игрок делает все возможное, чтобы покинуть рурскую команду в ближайшем будущем.

«Боруссия» готова рассмотреть вариант с продажей Обамеянга уже в январе, если получит предложение в размере около 60 миллионов евро. Среди возможных претендентов на игрока называют «Милан» и китайские клубы.

Подробную статистику выступлений форварда вы можете посмотреть здесь.