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    «Боруссия» готова продать Обамеянга зимой за 60 млн евро

    Теги Боруссия Дортмунд Милан бундеслига Германия серия А Италия возможные трансферы Пьер-Эмерик Обамеянг

    Отношения руководства дортмундской «Боруссии» и нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга окончательно испортились.

    В клубе недовольны поведением футболиста, а сам игрок делает все возможное, чтобы покинуть рурскую команду в ближайшем будущем.

    «Боруссия» готова рассмотреть вариант с продажей Обамеянга уже в январе, если получит предложение в размере около 60 миллионов евро. Среди возможных претендентов на игрока называют «Милан» и китайские клубы.

    Подробную статистику выступлений форварда вы можете посмотреть здесь.

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