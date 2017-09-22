Пьер-Эмерик Обамеянг: «Уже не мечтаю о «Реале». Я ему не нужен»

Форвард дортмундской Пьер-Эмерик Обамеянг рассказал о своих несостоявшихся летних трансферах.

- По-прежнему мечтаете перейти в ?

- Уже не мечтаю. Больше не буду о нем говорить. Я ему не нужен. Но это не проблема. Буду двигаться дальше, мне и в Дортмунде хорошо.

У меня был уговор с «Боруссией», что я могу уйти. Этого не произошло, и я был разочарован. Но в то же время я счастлив, что остался.

Было предложение и от «Милана». Меня заинтересовал их проект, но трансфер сорвался по многим причинам, — сказал Обамеянг.

Обамеянг о срыве трансфера в «ПСЖ»: «Встречался с Аль-Хелайфи, но после назначения нового спортивного директора я стал им не нужен»

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