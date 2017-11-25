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    Лионель Месси: «Не знаю, подружимся ли мы с Роналду»

    Теги Криштиану Роналду Барселона Реал Мадрид Лионель Месси примера Испания Луис Суарес Золотой мяч Неймар Килиан Мбаппе

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси в интервью рассказал об отношениях с форвардом «Реала» Криштиану Роналду.

    – Криштиану по-прежнему остается вашим основным конкурентом в борьбе за «Золотой мяч»? Или у других футболистов есть шансы на эту награду?

    – Сегодня много классных футболистов, которых могут выбрать лауреатами «Золотого мяча». В последние годы награда вручалась нам двоим. Однако теперь на нее могут претендовать такие игроки, как Неймар, Мбаппе и Суарес.

    – Роналду говорил, что в будущем вы могли бы стать с ним друзьями. Как считаете, это возможно?

    – Не знаю, случится ли это. Дружба возникает в процессе того, как проводишь вместе с человеком какое-то время, вы узнаете друг друга. У нас с Роналду нет никаких отношений, но преимущественно ввиду того, что общаемся и видимся только на церемониях вручения наград. В такие моменты все хорошо, а в иное время мы с ним не пересекаемся, – ответил Месси.

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