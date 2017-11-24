Братья Ротенберги могут вернуться в «Динамо» в качестве спонсоров
Бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберги могут вернуться в московское «Динамо».
«Борис и Аркадий Ротенберги ранее управляли динамовскими структурами: Аркадий Романович – хоккейным клубом, Борис Романович – футбольным.
Если они теперь начнут спонсировать динамовский спорт, мы будем это всячески приветствовать. Реально ли их возвращение? Мы встречаемся с ними, у нас хорошие рабочие отношения», – сказал заместитель председателя общества «Динамо» Сергей Федоров.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.