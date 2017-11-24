Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Братья Ротенберги могут вернуться в «Динамо» в качестве спонсоров

    Теги премьер-лига Россия бизнес Динамо Москва КХЛ Динамо Аркадий Ротенберг Борис Ротенберг-старший

    Бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберги могут вернуться в московское «Динамо».

    «Борис и Аркадий Ротенберги ранее управляли динамовскими структурами: Аркадий Романович – хоккейным клубом, Борис Романович – футбольным.

    Если они теперь начнут спонсировать динамовский спорт, мы будем это всячески приветствовать. Реально ли их возвращение? Мы встречаемся с ними, у нас хорошие рабочие отношения», – сказал заместитель председателя общества «Динамо» Сергей Федоров.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться