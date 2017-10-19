Промес, Месси и Роналду претендуют на приз лучшему игроку недели в Лиге чемпионов

На официальном сайте началось голосование на звание лучшего игрока 3-й игровой недели в Лиге чемпионов.

В числе номинантов – полузащитник Куинси Промес, который в игре с «Севильей» (5:1) оформил дубль и отдал две голевые передачи.

Также на награду претендуют Мохамед Салах («Ливерпуль»), Дженк Тосун («Бешикташ»), Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду ( ), Маркус Рэшфорд («МЮ»), Эден Азар («Челси») и Неймар ( ).

Результаты голосования станут известны в пятницу, 20 октября.