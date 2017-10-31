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    Sports.ru

    🏆 Управляйте своими командами в Лиге чемпионов прямо со смартфона

    Теги Спартак ЦСКА Бавария Боруссия Дортмунд ПСЖ Рома Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Челси Ливерпуль Ювентус Манчестер Сити Барселона Реал Мадрид Атлетико Лионель Месси Лига чемпионов Наполи Неймар fantasy Kixx

    Новый игровой день Лиги чемпионов уже сегодня! Соберите свои команды в футбольном фэнтези Kixx, чтобы почувствовать себя настоящим футбольным менеджером и обыграть других болельщиков. 

    Удобнее всего это сделать с мобильного телефона. Причем вы можете играть и выигрывать каждый день. Достаточно скачать мобильное приложение для iOS или Android.

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    В чем суть игры?

    Все очень просто – вы собираете команды из реальных футболистов по реальным матчам. Правила начисления очков — как в обычном Fantasy-футболе: нужно угадать защитников и вратаря, чьи команды сыграют на ноль, и игроков атаки, которые отметятся результативными действиями — голами, передачами и при этом не будут удалены с поля. 

    Kixx быстрее и динамичнее классического Fantasty: набор одной команды займет у вас не более минуты.

    Как обыграть других болельщиков?

    В игре существуют турниры для новичков, а также лиги для опытных пользователей. Регистрируйетсь в проекте — с помощью соцсетей или электронной почты — собирайте команды в понравившихся турнирах и вперед к победе!

    Для удобства мы также сделали версию для компьютера или ноутбука, где вы можете заниматься сбором и редактированием команды на большом экране.

    СОБРАТЬ КОМАНДЫ #ПРЯМОСЕЙЧАС

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