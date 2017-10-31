🏆 Управляйте своими командами в Лиге чемпионов прямо со смартфона

Новый игровой день Лиги чемпионов уже сегодня! Соберите свои команды в футбольном фэнтези Kixx, чтобы почувствовать себя настоящим футбольным менеджером и обыграть других болельщиков.

Удобнее всего это сделать с мобильного телефона. Причем вы можете играть и выигрывать каждый день. Достаточно скачать мобильное приложение для iOS или Android.

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В чем суть игры?

Все очень просто – вы собираете команды из реальных футболистов по реальным матчам. Правила начисления очков — как в обычном Fantasy-футболе: нужно угадать защитников и вратаря, чьи команды сыграют на ноль, и игроков атаки, которые отметятся результативными действиями — голами, передачами и при этом не будут удалены с поля.

Kixx быстрее и динамичнее классического Fantasty: набор одной команды займет у вас не более минуты.

Как обыграть других болельщиков?

В игре существуют турниры для новичков, а также лиги для опытных пользователей. Регистрируйетсь в проекте — с помощью соцсетей или электронной почты — собирайте команды в понравившихся турнирах и вперед к победе!

Для удобства мы также сделали версию для компьютера или ноутбука, где вы можете заниматься сбором и редактированием команды на большом экране.

СОБРАТЬ КОМАНДЫ #ПРЯМОСЕЙЧАС