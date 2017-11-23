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    Орлов о крытом поле на базе «Зенита»: «Кто-то шепнул Манчини: «Давай, может, еще распилим какую-то сумму»

    Теги Зенит Роберто Манчини премьер-лига Россия бизнес Геннадий Орлов Крестовский Тосно

    Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился информацией о «Зените».

    – Какая атмосфера внутри «Зенита»?

    – Говорит Манчини, что все в порядке, но если он говорит об этом, когда его не спрашивают, значит, что-то такое там есть.

    Дыма без огня не бывает, но на поле взаимодействие полное. Мы можем судить по продукту.

    – Победа над «Тосно» со счетом 5:0 показательна?

    – Показательна. «Зенит» устойчив в психологическом плане. Первый тайм был трудный, но на 52-й минуте забили второй гол – и соперник вскоре рухнул, футболисты «Тосно» просто устали. Красивая победа.

    – Манчини сказал, что неплохо было бы построить крытое поле с подогревом. Начались новые шутки по поводу строительства еще одного стадиона.

    – Он, наверное, знает страсть наших руководителей к стройкам. Кто-то ему шепнул на ухо: «Давай, Роберто, давай, может, еще распилим какую-то сумму».

    Конечно, было бы хорошо это построить, но надо же где-то остановиться.

    «Зениту» не нужно это поле?

    – Пока нет, – сказал Орлов в эфире радио «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге».

    Роберто Манчини: «Хорошо бы построить на базе крытое тренировочное поле с обогревом, напоминающее «Крестовский»

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