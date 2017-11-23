Орлов о крытом поле на базе «Зенита»: «Кто-то шепнул Манчини: «Давай, может, еще распилим какую-то сумму»

Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился информацией о .

– Какая атмосфера внутри «Зенита»?

– Говорит Манчини, что все в порядке, но если он говорит об этом, когда его не спрашивают, значит, что-то такое там есть.

Дыма без огня не бывает, но на поле взаимодействие полное. Мы можем судить по продукту.

– Победа над со счетом 5:0 показательна?

– Показательна. «Зенит» устойчив в психологическом плане. Первый тайм был трудный, но на 52-й минуте забили второй гол – и соперник вскоре рухнул, футболисты просто устали. Красивая победа.

– Манчини сказал, что неплохо было бы построить крытое поле с подогревом. Начались новые шутки по поводу строительства еще одного стадиона.

– Он, наверное, знает страсть наших руководителей к стройкам. Кто-то ему шепнул на ухо: «Давай, Роберто, давай, может, еще распилим какую-то сумму».

Конечно, было бы хорошо это построить, но надо же где-то остановиться.

– не нужно это поле?

– Пока нет, – сказал Орлов в эфире радио «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге».

Роберто Манчини: «Хорошо бы построить на базе крытое тренировочное поле с обогревом, напоминающее «Крестовский»