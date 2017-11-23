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    «Спартак» стал лучшим в туре Лиги чемпионов по точным передачам в штрафную, опередив «ПСЖ» и «Реал»

    Теги Спартак ПСЖ Селтик Реал Мадрид Лига чемпионов Марибор АПОЭЛ

    «Спартак» стал одной из самых острых команд 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, утверждает InStat.

    В матче с «Марибором» (1:1) москвичи сделали 23 точных передачи в штрафную – это лучший показатель тура.

    На втором месте по передачам в штрафную «ПСЖ» (22). Они разгромили «Селтик» (7:1). Третья команда по этому показателю, «Реал» (20), также крупно обыграла своего соперника – АПОЭЛ (6:0).

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