ЦСКА точно выйдет в плей-офф Лиги чемпионов, если обыграет «МЮ» с разницей в три мяча

ЦСКА после победы в 5-м туре Лиги чемпионов над «Бенфикой» (2:0) остался на третьем месте в группе А.

Армейцы выйдут в плей-офф ЛЧ, если победят в заключительном матче группового этапа на выезде, а «Базель», у которого сейчас тоже 9 очков, не выиграет у «Бенфики».

Если ЦСКА сыграет с «МЮ» вничью, то его шансы будут зависеть от результата матча – «Базель». По личным встречам преимущество у швейцарской команды (2:0, 1:2), так что армейцев устроит только поражение .

Возможен также вариант, при котором «МЮ», «Базель» и ЦСКА наберут по 12 очков: в случае победы армейцев над манкунианцами и швейцарцев над португальцами.

Сейчас у «МЮ» разница мячей в личных встречах 7-2, у – 4-5, у ЦСКА – 3-7. Для прохода дальше армейцам нужна будет победа на «Олд Траффорд» с разницей в три гола.

Если ЦСКА проиграет «МЮ», то с 3-го места отправится в плей-офф Лиги Европы.

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