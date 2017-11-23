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    ЦСКА точно выйдет в плей-офф Лиги чемпионов, если обыграет «МЮ» с разницей в три мяча

    Теги ЦСКА Манчестер Юнайтед Бенфика Базель Лига чемпионов

    ЦСКА после победы в 5-м туре Лиги чемпионов над «Бенфикой» (2:0) остался на третьем месте в группе А.

    Армейцы выйдут в плей-офф ЛЧ, если победят в заключительном матче группового этапа «Манчестер Юнайтед» на выезде, а «Базель», у которого сейчас тоже 9 очков, не выиграет у «Бенфики».

    Если ЦСКА сыграет с «МЮ» вничью, то его шансы будут зависеть от результата матча «Бенфика» – «Базель». По личным встречам преимущество у швейцарской команды (2:0, 1:2), так что армейцев устроит только поражение «Базеля»

    Возможен также вариант, при котором «МЮ», «Базель» и ЦСКА наберут по 12 очков: в случае победы армейцев над манкунианцами и швейцарцев над португальцами.

    Сейчас у «МЮ» разница мячей в личных встречах 7-2, у «Базеля» – 4-5, у ЦСКА – 3-7. Для прохода дальше армейцам нужна будет победа на «Олд Траффорд» с разницей в три гола.

    Если ЦСКА проиграет «МЮ», то с 3-го места отправится в плей-офф Лиги Европы.

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