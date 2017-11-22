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    Семин о выезде в Хабаровск: «Хорошо смотреть из теплой ложи и говорить, что в «минус 15» можно играть»

    Теги Локомотив Юрий Семин Джефферсон Фарфан премьер-лига Россия Лига Европы Копенгаген травмы РФПЛ СКА Хабаровск Ведран Чорлука Ари

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мыслями об игре с «Копенгагеном» в 5-м туре группового этапа Лиги Европы.

    – Матч будет тяжелым. Эта игра важна для обеих команд.

    У нас сложный период – провели много матчей, сборники вернулись после длинных перелетов, первая часть сезона подходит к концу, и как раз наступают важные матчи.

    Против «Копенгагена» понадобится характер и волевые усилия.

    – Есть задача выйти из группы именно с первого места?

    – Главная задача – победить «Копенгаген». Что будет потом, жизнь покажет.

    – Готов ли сыграть Фарфан?

    – Сейчас посмотрим за ним на тренировке. Он почти не тренировался после возвращения из сборной. Но это волевой человек и большой профессионал. Мы надеемся на его помощь.

    – В каком состоянии Ари и Чорлука?

    – На данный момент они не могут помочь нам на поле. Время еще не подошло.

    – Ходит много разговоров вокруг матча со СКА. Они влияют на подготовку к «Копенгагену»?

    – Они не должны ни на что влиять. По Хабаровску я уже высказывался.

    Нужны такие условия для игроков, в которых они могут показать свои лучшие качества. Эти условия должны быть не экстремальными, а нормальными.

    Конечно, хорошо смотреть футбол из теплой ложи и говорить, что в «минус 15» можно играть. ЦСКА сыграл, победил, но два футболиста получили переломы. Мы просто хотим нормальных условий для игры в футбол.

    – В Хабаровск полетит основа?

    – Кто будет здоров, тот и полетит, – сказал Семин.

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