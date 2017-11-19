Семин о матче в Хабаровске: «В минус 20 можно легко заработать пневмонию, но если надо, сыграем»

Главный тренер Юрий Семин после победы над «Анжи» (1:0) в 17-м туре премьер-лиги высказался о возможном переносе игры со СКА из Хабаровска в другой город.

– Использовали свой момент, прекрасно его разыграли. набрал три очка и двигается дальше.

Спасибо футболистам, которые играли и в атаке, и в обороне. Нужно было защищаться, когда «Анжи» шел вперед, они защищались. Нужно было контратаковать, бежали в атаку.

Также хочу пожелать удачи «Анжи». Есть единство, борьба. Думаю, все будет нормально.

– Как относитесь к разговорам о переносе матча со СКА в Сочи или Каспийск?

– Это не наше желание, это просто реалии жизни. Зачем мучить футболистов и играть в минус 20? В такую погоду ходить тяжело, а у футболистов во время матча пульс 160-180. Можно легко заработать пневмонию.

Почему бы не сыграть в Сочи или Махачкале? В советское время переносили матчи, если погода не позволяла играть. Нужно думать о футболистах и болельщиках. Кто придет на стадион в минус 20?

При этом говорят, что боится лететь в Хабаровск. Мы ничего не боимся. Если надо, прилетим и сыграем, – сказал Семин.

Гендиректор СКА: «Не вижу никаких оснований для переноса матча с «Локомотивом». Почему мы должны куда-то ехать?!»

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