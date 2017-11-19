Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Семин о матче в Хабаровске: «В минус 20 можно легко заработать пневмонию, но если надо, сыграем»

    Теги Локомотив Юрий Семин премьер-лига Россия СКА Хабаровск Анжи

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после победы над «Анжи» (1:0) в 17-м туре премьер-лиги высказался о возможном переносе игры со СКА из Хабаровска в другой город.

    – Использовали свой момент, прекрасно его разыграли. «Локомотив» набрал три очка и двигается дальше.

    Спасибо футболистам, которые играли и в атаке, и в обороне. Нужно было защищаться, когда «Анжи» шел вперед, они защищались. Нужно было контратаковать, бежали в атаку.

    Также хочу пожелать удачи «Анжи». Есть единство, борьба. Думаю, все будет нормально.

    – Как относитесь к разговорам о переносе матча со СКА в Сочи или Каспийск?

    – Это не наше желание, это просто реалии жизни. Зачем мучить футболистов и играть в минус 20? В такую погоду ходить тяжело, а у футболистов во время матча пульс 160-180. Можно легко заработать пневмонию.

    Почему бы не сыграть в Сочи или Махачкале? В советское время переносили матчи, если погода не позволяла играть. Нужно думать о футболистах и болельщиках. Кто придет на стадион в минус 20?

    При этом говорят, что «Локомотив» боится лететь в Хабаровск. Мы ничего не боимся. Если надо, прилетим и сыграем, – сказал Семин.

    Гендиректор СКА: «Не вижу никаких оснований для переноса матча с «Локомотивом». Почему мы должны куда-то ехать?!»

    ЦСКА сыграл в Хабаровске в минус 17. Люди остались дома

    В Хабаровске адовый холод

    Опрос

    Нормально играть в футбол в минус 20?

    20723 голосa
    • Да
      35%
    • Нет
      65%

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться