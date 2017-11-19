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    Дзюба в третий раз за сезон ответил журналистам фразой про пирожки

    Теги Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия видео Тосно

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после матча РФПЛ против «Тосно» (5:0) отказался от общения с прессой.

    «Пирожки, пирожки, пирожки», – проговаривая прошел мимо журналистов форвард.

    Бывший полузащитник «Рубина» Александр Рязанцев в сезоне-2012/13 произнес фразу «Извините, пирожки!» после матча с «Амкаром» (0:1). Слова хавбека стали мемом.

    Дзюба после вылета из Кубка России прошел мимо журналистов, сказав: «Пирожки»

    Дзюба отказался от общения с прессой, вновь вспомнив про «пирожки»

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