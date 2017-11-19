Дзюба в третий раз за сезон ответил журналистам фразой про пирожки

Нападающий Артем Дзюба после матча РФПЛ против «Тосно» (5:0) отказался от общения с прессой.

«Пирожки, пирожки, пирожки», – проговаривая прошел мимо журналистов форвард.

Бывший полузащитник «Рубина» Александр Рязанцев в сезоне-2012/13 произнес фразу «Извините, пирожки!» после матча с «Амкаром» (0:1). Слова хавбека стали мемом.

Опять пирожки у Дзюбы pic.twitter.com/CPCbPqgeYr — Daria Tuboltseva (@DariaTuboltseva) 19 ноября 2017 г.

Дзюба после вылета из Кубка России прошел мимо журналистов, сказав: «Пирожки»

Дзюба отказался от общения с прессой, вновь вспомнив про «пирожки»