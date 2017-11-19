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    Александр Кокорин: «Дзюбу в раздевалке не травили»

    Теги Зенит Артем Дзюба Петровский премьер-лига Россия Александр Кокорин Тосно

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин подвел итоги матча 17-го тура чемпионата России против «Тосно» (5:0).

    «Мы давно не выигрывали в чемпионате, сегодня победили, поэтому все счастливы. 

    Все мероприятия перед матчем мы не видели, но приятно, что народ пришел поздравить ребят, которые подарили городу чемпионство. 

    Гол? Принял мяч, обыграл защитника, пробил. Соперник во втором тайме устал, пропустил мячи и развалился.

    «Тосно» – хороший соперник. На «Петровском» у нас с ними была тяжелая игра. 

    Сейчас конец сезона, есть усталость, травмы. Но ничего страшного, осталось три игры, не считая еврокубков. 

    Мне кажется, что мы были излишне сконцентрированы на Лиге Европы. Сейчас мы там задачу решили, нужно переключаться на чемпионат. 

    Артема [Дзюбу], конечно, в раздевалке поздравили, не травили», – передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

    Дзюба забил первый гол в текущем сезоне РФПЛ

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