Леонид Слуцкий: «Не беспокоюсь по поводу работы в «Халле». Все меня поддерживают»

Главный тренер Леонид Слуцкий прокомментировал информацию о своей возможной отставке.

«Я никогда не беспокоюсь по поводу своей работы, потому что я не могу работать при дискомфорте.

Сейчас у нас в клубе действительно хорошая атмосфера. Все меня поддерживают: начиная с владельца и заканчивая каждым сотрудником.

Мы строим команду. Не так быстро, как я ожидал. Я думал, что меня ждет легкий период, но теперь я понимаю возможности каждого игрока. Я смотрю вперед с позитивным настроем.

Я общался с вице-президентом Алламом пару дней назад. Но не вчера и не сегодня. У нас нормальный диалог, мы всегда общаемся.

После поражения от (1:4) я действительно задумался о своем будущем, потому что мы развалились словно дети. Мы были не профессиональными футболистами, а детсадовцами.

Два последних матча были очень равными. Мы могли как выиграть, так и проиграть.

Нам нужно победить. Иногда мы очень близки к этому. Нам важно сохранить стабильность», – сказал Слуцкий.

Ранее сообщалось, что руководители клуба уже начали поиски возможного сменщика российского специалиста. В качестве основного кандидата на замену Слуцкому называется бывший тренер «Саутгемптона» Найджел Эдкинс.

набрал 18 очков в 18 турах и занимает 20-е место в таблице чемпионшипа.