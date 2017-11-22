Леонид Слуцкий: «Не беспокоюсь по поводу работы в «Халле». Все меня поддерживают»
Главный тренер «Халла» Леонид Слуцкий прокомментировал информацию о своей возможной отставке.
«Я никогда не беспокоюсь по поводу своей работы, потому что я не могу работать при дискомфорте.
Сейчас у нас в клубе действительно хорошая атмосфера. Все меня поддерживают: начиная с владельца и заканчивая каждым сотрудником.
Мы строим команду. Не так быстро, как я ожидал. Я думал, что меня ждет легкий период, но теперь я понимаю возможности каждого игрока. Я смотрю вперед с позитивным настроем.
Я общался с вице-президентом Алламом пару дней назад. Но не вчера и не сегодня. У нас нормальный диалог, мы всегда общаемся.
После поражения от «Шеффилд Юнайтед» (1:4) я действительно задумался о своем будущем, потому что мы развалились словно дети. Мы были не профессиональными футболистами, а детсадовцами.
Два последних матча были очень равными. Мы могли как выиграть, так и проиграть.
Нам нужно победить. Иногда мы очень близки к этому. Нам важно сохранить стабильность», – сказал Слуцкий.
Ранее сообщалось, что руководители клуба уже начали поиски возможного сменщика российского специалиста. В качестве основного кандидата на замену Слуцкому называется бывший тренер «Саутгемптона» Найджел Эдкинс.
«Халл» набрал 18 очков в 18 турах и занимает 20-е место в таблице чемпионшипа.
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