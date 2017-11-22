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    «Халл» может отправить Слуцкого в отставку

    Теги Леонид Слуцкий Халл Д2 Англия Найджел Эдкинс

    Главный тренер «Халла» Леонид Слуцкий может покинуть свой пост.

    Как утверждает Hull Daily Mail, руководители клуба уже начали поиски возможного сменщика российского специалиста. Утверждается, что доверие к нему практически утрачено, а решение об отставке, возможно, уже принято, но не оглашено.

    Генеральный директор «Халла» Эхаб Аллам втайне от Слуцкого посетил матч против «Миллуола» и остался недоволен игрой.

    В качестве основного кандидата на замену Слуцкому называется Найджел Эдкинс. Бывший тренер «Саутгемптона» находится без работы с 2016 года, но нравится руководству «Халла».

    Летом он рассматривался в качестве претендента на пост тренера, но команду в итоге возглавил Слуцкий. Эдкинс посетил несколько матчей «Халла» в этом сезоне.

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