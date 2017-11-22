«Халл» может отправить Слуцкого в отставку

Главный тренер Леонид Слуцкий может покинуть свой пост.

Как утверждает Hull Daily Mail, руководители клуба уже начали поиски возможного сменщика российского специалиста. Утверждается, что доверие к нему практически утрачено, а решение об отставке, возможно, уже принято, но не оглашено.

Генеральный директор «Халла» Эхаб Аллам втайне от Слуцкого посетил матч против и остался недоволен игрой.

В качестве основного кандидата на замену Слуцкому называется Найджел Эдкинс. Бывший тренер находится без работы с 2016 года, но нравится руководству .

Летом он рассматривался в качестве претендента на пост тренера, но команду в итоге возглавил Слуцкий. Эдкинс посетил несколько матчей в этом сезоне.